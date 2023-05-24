Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что взаимоотношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
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