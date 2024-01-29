Зеленский действительно пытался отправить Залужного в отставку – Зеркало недели

Украинское издание “Зеркало недели” подтверждает, что Зеленский в понедельник 29 января действительно пытался отправить главкома ВСУ Залужного в отставку, однако у него ничего не получилось Издание, со ссылкой на источники в близком окружении Залужного сообщает, что Зеленский и Залужный действительно провели накануне личную встречу.