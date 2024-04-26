Врио главы ФТС Давыдов уличил Балтию и Финляндию в саботаже прохождения грузов

Финляндия и страны Балтии саботируют прохождение грузов и создают очереди на границе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности ФТС России Руслан Давыдов в кулуарах 78-го заседания совета руководителей таможенных служб стран-участниц СНГ под председательством РФ.
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