Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «тупой и злобной» свою потенциальную соперницу на выборах — демократа и вице-президента Камалу Харрис.
Трамп считает свою потенциальную соперницу Харрис «тупой и злобной»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
А оно так и есть. Ещё и хохотушка, палец покажи, может надудонить в штанишки.
Ответить
17 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Так тебе с Трампом видней
Ответить
10 час.
ГМ
Геннадий Малахов
АмерикоССня играет вдолгую! Если случится так, что Харрис станет президентом сша, то она всеми силами при помощи (жидомаССонов рокфеллеров и прочия) будет стремиться поссорить Китай и Индию! А это будет похлеще чем СВО на Украине! К этой версии нужно готовиться!!!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии