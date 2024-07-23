Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп считает свою потенциальную соперницу Харрис «тупой и злобной»

Трамп считает свою потенциальную соперницу Харрис «тупой и злобной»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «тупой и злобной» свою потенциальную соперницу на выборах — демократа и вице-президента Камалу Харрис.

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Комментарии
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Игорь Максаков
А оно так и есть. Ещё и хохотушка, палец покажи, может надудонить в штанишки.
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17 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Так тебе с Трампом видней
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10 час.
ГМ
Геннадий Малахов
АмерикоССня играет вдолгую! Если случится так, что Харрис станет президентом сша, то она всеми силами при помощи (жидомаССонов рокфеллеров и прочия) будет стремиться поссорить Китай и Индию! А это будет похлеще чем СВО на Украине! К этой версии нужно готовиться!!!
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3 час.

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