Трамп считает свою потенциальную соперницу Харрис «тупой и злобной»

А оно так и есть. Ещё и хохотушка, палец покажи, может надудонить в штанишки.

ГМ

Геннадий Малахов

АмерикоССня играет вдолгую! Если случится так, что Харрис станет президентом сша, то она всеми силами при помощи (жидомаССонов рокфеллеров и прочия) будет стремиться поссорить Китай и Индию! А это будет похлеще чем СВО на Украине! К этой версии нужно готовиться!!!