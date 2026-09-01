Hold My PSL, Because I Need To Shop Madewell's Up-To-50%-Off Labor Day Sale Event

Because nothing says "fall" quite like perfect denim, a giant tote, and easy-breezy layering options that are basically the OOTD version of a pumpkin-flavored beverage.
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