Врач Резник: в одной банке энергетика кофеина в три раза больше допустимой дозы

Безопасная доза кофеина в сутки — 150 мг. Если банка энергетика рассчитана на 130 мг кофеина на 100 мл, то в одной банке в три раза больше кофеина, чем можно употреблять взрослому человеку, рассказала "Газете.
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