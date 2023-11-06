Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей

ALEKSANDR LIS мигранты провоцируют ситуацию-сделали массовое поклонение-прекрасно не мешать но аккуратно оцепить территорию полицейскими и ОМОНОМ-и по окончании действа- загрузить провокаторов в спец.технику и вывезти-для определения наказания-зачинщиков выдворить из страны навсегда а присоеденившихся на 15 суток работать за их счет на работах под охраной бесплатно.

Арсен Межлумов А есть ли закон, регламентирующий проведение намаза или другой религиозной молитвы или религиозного культа в общественных местах? Если нет законодательных запретов и ограничений, то действует принцип: - все разрешено, что не запрещено! Это недоработка наших законодательных и исполнительных органов!