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Закон и Порядок

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Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей

Мигранты перешли все красные линии: Намаз в людном месте на глазах у москвичей

Борщ В ресторане торгово-развлекательного комплекса в Москве возникла ситуация, которая вызвала огромное количество обсуждений в социальных сетях.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
мигранты провоцируют ситуацию-сделали массовое поклонение-прекрасно не мешать но аккуратно оцепить территорию полицейскими и ОМОНОМ-и  по окончании действа- загрузить провокаторов в спец.технику и вывезти-для определения наказания-зачинщиков выдворить из страны навсегда а присоеденившихся на 15 суток работать за их счет на работах под охраной бесплатно.
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1 д.
Арсен Межлумов
А есть ли закон, регламентирующий проведение намаза или другой религиозной молитвы или религиозного культа в общественных местах? Если нет законодательных запретов и ограничений, то действует принцип: - все разрешено, что не запрещено! Это недоработка наших законодательных и исполнительных органов!
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1 д.
ВЕ
Вера Елистратова
Интересно другое, почему они могут намаз делать когда и где  им вздумается, почему местным порой отказывают в проведении крестного хода, почему  мы должны только с разрешения демонстрации и митинги устраивать? В чем причина, уважаемые власти?  Они что у нас выше всего российского народа? Или их уже и власти побаиваются, разрешив въехать такому количеству иноверцев?
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10 час.

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