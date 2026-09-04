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Ивановские новости

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Ивановская «Энергия» сыграет в Курске на «Кубке губернатора»

Ивановская «Энергия» сыграет в Курске на «Кубке губернатора»

В турнире сыграют четыре команды: МБА-МГУСиТ (Москва), «Энергия» (Иваново), «Динамо» (Курск) и «Енисей» (Красноярский край).

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