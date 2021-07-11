Не всегда готов: дошкольное образование доступно в 37 субъектах

Стопроцентная доступность детсадов на июнь 2021 года обеспечена только в 37 субъектах. Об этом говорится в исследовании Минпросвещения о дошкольном образовании в России для детей в возрасте до трех лет, которое имеется в распоряжении «Известий».
Стопроцентная доступность детсадов на июнь 2021 года обеспечена только в 37 субъектах. Об этом говорится в исследовании Минпросвещения о дошкольном образовании в России для детей в возрасте до трех лет, которое имеется в распоряжении «Известий».
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