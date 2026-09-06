США заявили о потоплении иранского танкера в Оманском заливе (ВИДЕО)

США заявили о потоплении иранского танкера в Оманском заливе. Центральное командование ВС США сообщило, что танкер M/T Kylo был уничтожен американскими военными в районе Ормузского пролива.
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