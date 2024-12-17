Абхазия планирует ввести уголовную ответственность за майнинг

Парламент Абхазии в первом чтении одобрил проект закона, полностью запрещающий майнинг криптовалют, а также внес поправки в Уголовный кодекс республики, вводящие уголовную ответственность за добычу криптовалют.
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