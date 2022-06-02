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Песков заявил, что Киев «морозит» переговоры с Москвой

Песков заявил, что Киев «морозит» переговоры с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва четко озвучила свои требования по Украине, однако официальный Киев сейчас "морозит переговоры".

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