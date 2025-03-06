Что соцсети животворящие делают — после многочисленных просьб убрать снег с площади, вопрос решается 😎 Спасибо за оперативность! Вот уж, действительно, чудеса.
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Что соцсети животворящие делают — после многочисленных просьб убрать снег с площади, вопрос решается 😎 Спасибо за оперативность! Вот уж, действительно, чудеса.