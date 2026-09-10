Рабочий визит Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября

Рабочий визит российского лидера Владимира Путина в Индию, где он примет участие в саммите БРИКС, продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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