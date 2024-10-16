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Кремль согласился с мнением Медведева о переговорах с США по СНВ

Кремль согласился с мнением Медведева о переговорах с США по СНВ

Вслед за позицией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на тему переговоров с США о сокращении ядерного стратегического вооружения высказался Кремль, в лице постоянного представителя Дмитрия Пескова.

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Комментарии
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Eduard
А что толку,что с Гитлеррм договор о ненападении подписали,ое же обманул,напал.Типично для Европы,обманывать,тем более Америки!
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5 час.
Eduard
Обьясняю:&quot;Запад попытается эту тему ограничения или вробще уничтожения ядерного оружия поднять,потому чтр лишив оружия России,они странами НАТО легко толпой Россию победят.Только ядерное оружие остановит эту шайку в 5 минут,не танки,не &quot;Калашниковы&quot;!
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5 час.

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