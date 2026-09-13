Дрон атаковал поезд с европейскими политиками у границы Украины Дрон атаковал поезд, рядом с которым находились Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники.
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Жаль бориске бошку не отшибли. Падаль бритишная.
Украинские СМИ сообщают,что по прибытии на место, Бориска первым делом бросился в ванную и сменил штаны.
Западную Украину надо просто ровнять с землей! Там всегда были, есть и будут ВРАГИ!