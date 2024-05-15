# Чернильница Куда смотрит диаспора и почему не помогают маме с ребенком? Почему на защиту преступников находят средства, а лечение их же детей должны оплачивать граждане России? Друзья, сразу скажу, что сам я телевизор уже давно не смотрю и данную историю подсмотрел тут же на ДЗЕНе, и честно скажу, вот прямо зацепило! Я не просто так в самом начале вспомнил про диаспоры, ибо каждый раз когда мы читаем о каком-то громком преступлении совершенном приезжими, мы постоянно слышим о том, что некая диаспора пытается договориться с потерпевшими, предлагает деньги, запугивает и ещё черт знает что, постоянно предоставляют преступникам адвокатов.
Докатились, по ТВ собирают деньги безработной приезжей без гражданства
Комментарии
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Olga Chuhutina
Как приехала так пусть и уезжает. У нас своих детишек больных много кому нужно помогать. Ни копейки не дам.
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7 час.
Александр Конкин
"...Здесь в целом нужно настраивать работу по детской медицине и выводить её на более высокий уровень, это правда», – сказал Владимир Путин" - наверное по этой причине в Правительстве оставили "мадам Арбидол" Голикову? Какие еще "гениальные усовершенствования и оптимизация" ждет нашу многострадальную медицину (здравоохранение)?
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7 час.
Виктор Шилин
Если и скинуться, то на билет в Таджикистоун. А вообще тема важная. Центральные каналы стало невозможно смотреть, Сплошной паноптикум, помоги, помоги ,помоги особенно ТВЦ там в каждой рекламе по 2-3 больных ребенка до которых государству почему то нет дела. Может уже пора прокуратуре начать проверять сердобольных телепузиков. Такое ощущение, что Россия это страна на уровне Самали.
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3 час.
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