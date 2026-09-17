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Стразы и сложный нейл-арт уходят в тень: почему почти незаметный маникюр — признак роскоши

Стразы и сложный нейл-арт уходят в тень: почему почти незаметный маникюр — признак роскоши

Маникюр в салоне больше не определяется максимализмом: стилеты, украшенные 3D-эффектами, замысловатой ручной росписью и калейдоскопом неоновых оттенков, ушли в прошлое.

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