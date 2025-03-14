Украина испытывает аэростаты с беспилотниками-перехватчиками

Украина продолжает поиски новых средств борьбы с российскими ударными БПЛА. В последние месяцы для решения таких задач пытаются использовать аэростаты, и недавно такой летательный аппарат оснастили беспилотником-перехватчиком.
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