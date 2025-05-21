Президент Румынии отверг отправку войск на Украину

Отправка военнослужащих Румынии в составе миротворческих сил на Украину неуместна. Об этом 21 мая заявил президент страны Никушор Дан в интервью Politico«Иметь большую оперативную поддержку на румынской территории, да.
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