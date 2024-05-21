Инспекторы ДПС остановили 12-летнего мальчика за рулем Toyota в Бурятии

В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции остановили 12-летнего мальчика за рулем иномарки Toyota.В Заиграевском районе в бурятском селе Эрхирик 19 мая автоинспекторы задержали 12-летнего подростка за рулем иномарки, сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Бурятии.