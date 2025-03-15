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Армейский мотовездеход АМ1-40 и мотовездеход ATV-1000 на форуме “Армия-2024

Армейский мотовездеход АМ1-40 и мотовездеход ATV-1000 на форуме “Армия-2024”. Предназначены для транспортировки личного состава, грузов и вооружения по дорогам с твердым покрытием и грунтовым дорогам.

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