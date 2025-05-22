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Царьград

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Великобритания предупреждает: Россия планирует кибератаки на военную помощь США

Великобритания предупреждает: Россия планирует кибератаки на военную помощь США

Великобритания и США предупредили об угрозе российских киберкампаний, нацеленных на организации, оказывающие военную помощь Украине.

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Комментарии
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Eduard
Да кто Мелкобритании верит,привыкли тупые империалисты сталкивать всех!
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19 час.
Eduard
Сэровдавно в Лондоне нет,одни пришельцы и уроды!
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19 час.
Eduard
Сбры знали что такое честь хотя бы
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19 час.
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