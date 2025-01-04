Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Они там просто боролись с сепаратизмом, а вы взяли и напали!

Василий Вереск *** Как только интенсивность российских ударов пошла вверх, сразу тут, в нашем инфопространстве резко активизировались вопли "Аа-ааа! Там тоже такие же русские люди, а вы пришли к ним домой, и их же убиваете! О-оой! А они просто защищают свою ихнюю Родину, борются против сепаратизьму! Гады-звери!!! Далойвайну, штыкфземлю!!!" Ну стараются ещё вместо слова "вы" (пришли и убиваете) орать "МЫ".

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