В Омской области почти в два раза сократилось искусственное восстановление леса. Посмотрите, сколько деревьев посадили вместо сгоревших и погибших.
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В Омской области почти в два раза сократилось искусственное восстановление леса. Посмотрите, сколько деревьев посадили вместо сгоревших и погибших.