Антонов: США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о де-факто разрыве дипломатических отношений между РФ и США, посол отметил, что «этот вопрос в компетенции нашего президента», а дипмиссии будут работать «здесь до последнего дипломата», сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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