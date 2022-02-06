Антонов: США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о де-факто разрыве дипломатических отношений между РФ и США, посол отметил, что «этот вопрос в компетенции нашего президента», а дипмиссии будут работать «здесь до последнего дипломата», сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.