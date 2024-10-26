Сакс: БРИКС создали из-за грубых нарушений США на международной арене

Объединение БРИКС создали из-за нарушений США норм международного права. Об этом напомнил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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