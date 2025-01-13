В Петербурге создадут спецпарковки для самокатов

Такие хабы с разметками уже применяются в Москве, Казани, Калининграде. В Петербурге готовятся создать специализированные парковочные зоны для прокатных электросамокатов, обозначенные специальной разметкой.
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