Житель Омской области будет представлен перед судом в Салехарде по обвинению в покушении на убийство

По данным следствия, 28 января в доме по улице Ного в компании, состоящей из хозяина квартиры, его квартиранта – мужчины прибывшего из Омской области, и двух женщин, в ходе длительного распития спиртных напитков произошел конфликт.
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