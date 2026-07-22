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Царьград

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Телефон с неисправным аккумулятором вызвал пожар в Орловской области

Телефон с неисправным аккумулятором вызвал пожар в Орловской области

Житель Орловской области обвинен в непредумышленной гибели сына. 8 июня в поселке Тросна двухлетний мальчик погиб в автомобиле, загоревшемся из-за телефона с неисправным аккумулятором.

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