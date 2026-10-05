G7 передала Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов России

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Почти 50 млрд долларов кредитов Украина получила от стран «Большой семерки» благодаря доходам от заблокированных российских активов.
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