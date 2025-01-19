Tesla Cybertruck стали продавать со скидками: спрос ниже ожиданий

Американские журналисты выяснили, что компания Илона Маска вынуждена переделывать пикапы в спецверсии Foundation Series за 120 тысяч долларов в обычную комплектацию Cyberbeast и снижать цену на 20 тысяч долларов.
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