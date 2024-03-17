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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоханнес Бо одержал 85-ю победу в карьере. До рекорда Бьорндалена осталось 10

Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Кэнморе. Это 85-я победа в карьере норвежского биатлониста.

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