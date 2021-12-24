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США отвергли ультиматум Путина и не подтвердили переговоры в Женеве, а НАТО открестилось от обещания не расширяться на восток

США отвергли ультиматум Путина и не подтвердили переговоры в Женеве, а НАТО открестилось от обещания не расширяться на восток

США не подтверждают переговоры по гарантиям безопасности России в Женеве, которые в ходе пресс-конференции в четверг анонсировал президент РФ Владимир Путин.

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