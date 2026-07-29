«Россия — это жизнь, а жизнь — это Россия»: Лавров

МОСКВА (ИА Реалист). 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу ВГТРК, в котором затронул широкий спектр тем: от внешнеполитических приоритетов и санкционного давления до личных воспоминаний, семейных корней и увлечения рафтингом.