«Россия — это жизнь, а жизнь — это Россия»: Лавров

МОСКВА (ИА Реалист). 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу ВГТРК, в котором затронул широкий спектр тем: от внешнеполитических приоритетов и санкционного давления до личных воспоминаний, семейных корней и увлечения рафтингом.
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