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WP: Власти США хотят дать Киеву оборудование для превращения неуправляемых боеприпасов в «умные бомбы»

WP: Власти США хотят дать Киеву оборудование для превращения неуправляемых боеприпасов в «умные бомбы»

Администрация президента США рассматривает возможность поставок Украине оборудования, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы», пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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