Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Росбанк получил право купить принадлежащие французской группе Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний.
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