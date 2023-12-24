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Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Росбанк получил право купить принадлежащие французской группе Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Купить? Обвинить в дискрезитации (ишь ты, назвали банку &quot;сосёте генерал&quot;) и отобрать.
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16 час.

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