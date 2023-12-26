Уничтожение ХАМАС, демилитаризация Газы, дерадикализация палестинцев: Нетаньяху назвал три условия для мира в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Премьер-министр Израиля 74-летний Биньямин Нетаньяху в понедельник, 25 декабря, в статье для The Wall Street Journal изложил три предпосылки для установления мира в регионе: уничтожение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и начало процесса дерадикализации палестинского общества.
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