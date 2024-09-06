Захарова заявила, что Украина уничтожает мировой спорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бидного о плане по недопуску россиян на зимнюю Олимпиаду 2026 года уничтожают мировой спорт, передает ТАСС.
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