В Забайкальском крае в период новогодних праздников инспекторы ВАИ обеспечивают контроль за использованием дежурного военного автотранспорта

Кроме того, во взаимодействии с инспекторами ГИБДД организовано несение дорожно-патрульной службы, в рамках которой осуществляется проверка военнослужащих – владельцев личного транспорта, с проверкой документации и технического состояния автомобилей.
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