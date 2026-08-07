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ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления за сутки. Новости СВО

ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления за сутки. Новости СВО

Российские группировки войск "Южная", "Север", "Запад" и "Восток" за прошедшие сутки уничтожили 148 украинских пунктов управления беспилотниками.

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