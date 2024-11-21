Вопрос прямых поездов из Смоленска в Витебск и Оршу на повестке дня

Губернатор заявил, что востребованность сообщения между Смоленском и городами Беларуси растет Спрос на туристические (и не только) поездки между Смоленском и городами Беларуси стал причиной необходимости прямого железнодорожного сообщения.
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