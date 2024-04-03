Находящиеся в командировке на территории Северо-Кавказского региона сотрудники сводного отряда полиции из Мордовии приняли участие в донорской акции

Бойцы сводного отряда полиции из Мордовии, находящиеся в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона, не только обеспечивают охрану общественного порядка и защиту конституционного строя, но и принимают посильное участие в оказании помощи жителям Республики Дагестан, показывая пример активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации.