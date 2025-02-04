Экс-президент США Джо Байден подписал соглашение с Creative Artists Agency

Бывший президент Америки собирается сотрудничать с агентством талантов.Экс-президент США Джо Байден заключил соглашение о сотрудничестве с агентством, которое занимается поиском работы для творческих людей.
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