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Царьград

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На полях Ростовской области нашли опасного мотылька-вредителя

На полях Ростовской области нашли опасного мотылька-вредителя

Фермерам рекомендовали постоянно следить за его популяцией.Специалисты регионального управления Россельхозцентра выявили на полях Ростовской области многоядного лугового мотылька, который считается достаточно опасным для урожая насекомым.

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