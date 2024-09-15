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Новый пункт пропуска откроется в Приморье в 2025 году

Новый пункт пропуска откроется в Приморье в 2025 году

Новый международный пункт пропуска «Пограничный» планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко, сообщает PRIMPRESS.

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