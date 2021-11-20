Книга Урантии. Документ 163 Рукоположение семидесяти в Магадане. Часть 4, глава 6

6. Возвращение семидесяти 163:6.1 (1806.5) В пятницу, 30 декабря, пока Иисус находился неподалёку в горах вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, семьдесят посланников начали по двое прибывать в лагерь у Пеллы в сопровождении многочисленных верующих.