Книга Урантии. Документ 163 Рукоположение семидесяти в Магадане. Часть 4, глава 6

6. Возвращение семидесяти 163:6.1 (1806.5) В пятницу, 30 декабря, пока Иисус находился неподалёку в горах вместе с Петром, Иаковом и Иоанном, семьдесят посланников начали по двое прибывать в лагерь у Пеллы в сопровождении многочисленных верующих.
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