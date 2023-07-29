Знания были изначально

Кажется, что все аспекты египетских знаний были уже присутствовали в самом начале. Науки, художественные и архитектурные приемы, их иероглифическая система практически не обнаруживают признаков периода "развития" по мере существования цивилизации.
Кажется, что все аспекты египетских знаний были уже присутствовали в самом начале. Науки, художественные и архитектурные приемы, их иероглифическая система практически не обнаруживают признаков периода "развития" по мере существования цивилизации.
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