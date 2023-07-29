Этот таинственный мир

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Знания были изначально

Знания были изначально

Кажется, что все аспекты египетских знаний были уже присутствовали в самом начале. Науки, художественные и архитектурные приемы, их иероглифическая система практически не обнаруживают признаков периода "развития" по мере существования цивилизации.

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