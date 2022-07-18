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Тренер «Факела» о 2:2 с «Краснодаром»: «Довольны первым шагом. Сожалеем, что не реализовали моменты»

Главный тренер «Факела» подвел итоги матча 1-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:2). «Приятное ощущение, потому что, на мой взгляд, получился праздник футбола.

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