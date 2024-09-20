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  • Maxim
    Даёшь интернет - в тундру!Россия планирует ...
  • ММ
    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

«Атом» будет знать вас в лицо. NtechLab разрабатывает для этого ИИ

«Атом» будет знать вас в лицо. NtechLab разрабатывает для этого ИИ

Российский ИИ позволит электромобилям «Атом» распознавать своих владельцев по лицу\u000D\u000AКомпания NtechLab, технологический партнер Ростеха, разрабатывает систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта для бортовых компьютеров электромобилей «Атом».

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